П'яний українець під час посадки намагався відчинити аварійний вихід з літака

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Ассошиейтед Прес».

Рейс авіакомпанії Delta AirLines здійснював переліт з Бостона до Солт-Лейк-Сіті в понеділок. Затриманий проспав більшу частину польоту, але в той момент, коли літак почав знижуватися, пасажир прокинувся і почав голосно кричати. Щойно літак торкнувся землі, він кинувся до аварійного виходу і спробував відчинити двері.

Декільком пасажирам рейсу вдалося схопити українця, повалити на підлогу і тримати до прибуття агентів ФБР. До їх прибуття він своїми діями встиг вивести з ладу двері аварійного виходу.

Як пізніше пояснив затриманий, йому здалося, що крило літака охоплене полум'ям, і він просто намагався попередити і врятувати інших пасажирів. Він також зізнався, що вживав алкоголь перед польотом, проте не уточнив у якій кількості.

Долю пасажира вирішить в середу суд Солт-Лейк-Сіті. Як відзначають слідчі, його дії не розглядатимуться як терористична загроза.