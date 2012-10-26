Вперше в історії США президент достроково проголосував на виборах глави держави
08:29, 26 жовтня 2012Світ
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Чинний президент США Барак Обама проголосував за самого себе.
Обама увійшов в історію
Обама зробив це достроково - вперше в історії Сполучених Штатів. Він приїхав на виборчу дільницю в Чикаго, де й віддав свій голос за допомогою спеціального автомата. Для агітації йому і Мітту Ромні залишається всього тиждень. Вибори пройдуть 6 листопада, зараз рейтинги кандидатів майже рівні.
Тільки за вересень обидва кандидати витратили на рекламу та агітацію півтора мільярда доларів. Для порівняння у вісімдесятому Картеру і Рейгану вся кампанія обійшлася в 528 мільйонів.
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