Вперше в історії США президент достроково проголосував на виборах глави держави

Обама зробив це достроково - вперше в історії Сполучених Штатів. Він приїхав на виборчу дільницю в Чикаго, де й віддав свій голос за допомогою спеціального автомата. Для агітації йому і Мітту Ромні залишається всього тиждень. Вибори пройдуть 6 листопада, зараз рейтинги кандидатів майже рівні.

Тільки за вересень обидва кандидати витратили на рекламу та агітацію півтора мільярда доларів. Для порівняння у вісімдесятому Картеру і Рейгану вся кампанія обійшлася в 528 мільйонів.

Вести.ру