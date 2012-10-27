Лауреатами премії Сахарова стали іранські правозахисники

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено 26 жовтня в Страсбурзі на конференції президентів Європарламенту.

“Вручення премії Сахарова за свободу думки іранцям є посланням солідарності та визнання жінки і чоловіка, які подолали страх та залякування і вирішили поставити інтереси свої країни вище за власні інтереси”, - заявив президент Європарламенту Мартін Шульц.

Н.Студе займалася захистом інтересів опозиційних активістів Ірану, жінок та в'язнів совісті, заарештована у вересні 2010 року за обвинуваченнями у поширенні пропаганди, яка підривала безпеку країни.

Ж.Панай відомий своїм фільмом “Біла куля”, у якому показав тяжке життя дітей, жінок та бідних людей в Ірані. Він був заарештований у березні 2010 року та засуджений до 6 років ув'язнення і до заборони впродовж 20 років знімати фільми. Його останній фільм “Це - не кіно” був таємно вивезений з Ірану і в 2011 році представлений на Каннському фестивалі.

Церемонія вручення премії та грошової винагороди у 50 тисяч євро має відбутися 12 грудня на сесії Європарламенту.

На цьогорічну премію також претендували білоруський правозахисник Алесь Бяляцький та учасниці російської панк-групи Pussy Riot.