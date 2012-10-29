«Газпром» остаточно домовився з Сербією щодо «Південного потоку»

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочого візиту начальника департаменту з управління проектами Леоніда Чугунова до Республіки Сербія.

«В рамках візиту відбулися загальні збори акціонерів спільної проектної компанії «Газпрому» і «Сербіягаз» South Stream Serbia AG, на якому було прийнято позитивне остаточне інвестиційне рішення за проектом «Південний потік», - йдеться у повідомленні.

Л.Чугунов наголосив, що перехід на інвестиційну стадію на сербській ділянці – першій серед усіх інших – дасть нові можливості для зростання національної економіки і забезпечить довгострокову вигоду від участі в проекті.

«Тільки за попередніми оцінками, реалізація «Південного потоку» створить у Сербії приблизно 2200 робочих місць і залучить до 1,5 млрд євро прямих інвестицій», - сказав він.

Генеральний директор ДП «Сербіягаз» Душан Баятовіч повідомив, що Сербія є першою країною «Південного потоку», яка прийняла остаточне інвестиційне рішення.

За його словами, проект реалізується відповідно до графіка і за цілковитої підтримці з боку уряду.

«Найближчим часом ми будемо готові розпочати підготовчі роботи для ділянки «Південного потоку» на території Сербії. Очевидно, що «Південний потік» є проектом національного інтересу, і ми працюємо над ухваленням спеціального закону, пов'язаного з проектом», - сказав Д. Баятовіч.

Довідка УНІАН. Транспортуванням, розподілом і зберіганням природного газу на території Сербії займається державне підприємство «Сербіягаз».

У 2011 році «Газпром» поставив до Сербії 1,4 млрд куб. м природного газу.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізовує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи — «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією були підписані міжурядові угоди.

У січні 2008 року між Росією і Сербією було підписано комплексну Міжурядову угоду за проектом «Південний потік» і проектом ПСГ «Банатський Двір».

У листопаді 2009 року була зареєстрована спільна проектна компанія South Stream Serbia AG. Частка ВАТ «Газпром» у компанії становить 51%, ДП «Сербіягаз» — 49%.