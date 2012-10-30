В Росії у бомбардувальника Су-24 під час польоту відвалився носовий обтічник

Бомбардувальник впав у Еткульском районі Челябінської області у вівторок вдень. У Міноборони повідомляли, що обидва льотчики встигли катапультуватися, вони живі, їх стан задовільний, повідомляють РІА "Новости".

"За попередньою версією, причиною авіаподії став стався в 12.59 (мск) зрив радіопрозорого обтічника літака. Після невдалої спроби здійснити аварійну посадку пілоти прийняли рішення відвести падаючий літак від населених пунктів і катапультувалися", - йдеться в повідомленні.

Носовий обтічник, що знаходиться в передній частині літака, зроблений з радіопрозорих матеріалів для розміщення в ньому радіолокаційного обладнання.

Помічник командувача Центральним військовим округом полковник Ярослав Рощупкин повідомив РІА Новини, що польоти фронтових бомбардувальників Су-24 припинені на авіабазі "Шагол" в Челябінській області, де базувався літак.

Як повідомляється на сайті уряду, "позаштатна ситуація сталася з причини відмови системи управління літаком".

"На місці катастрофи зараз працюють всі аварійні служби, там знаходиться глава району, він же голова районної КЧС Василь Головчинський, представники військової прокуратури та військово-слідчого відділу челябінського гарнізону, командування авіабази" Шагол ", фахівці головного управління по взаємодії з правоохоронними та військовими органами Челябінській області та головного управління МНС по Челябінській області ", - йдеться в релізі.