Махмуд Аббас нарікає, що не може жити на свої батьківщині

Рідне місто Аббаса Цфат зараз перебуває на території Ізраїлю.

Аббас твердить, що має можливість лише «бачити» рідні місця. За словами палестинського лідера, його родина втекла зі Цфата рятуючись від війни 1948 року і не змогла повернулася, пише Радіо Свобода.

Бажання мільйонів палестинців повернутися на свої рідні землі, які зараз є частиною Ізраїлю, постійно стає каменем спотикання у мирних переговорах з Ізраїлем, який заперечує право палестинців на повернення.

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС засудило Аббаса за спілкування з ізраїльськими ЗМІ.