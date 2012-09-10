Ізраїль завдав ударів у відповідь по Сектору Газа

Про це повідомляють очевидці та палестинські медики.

Авіаудару також завдано по поліцейській ділянці у кварталі Ель-Тува на сході сектора Газа.

Військове відомство Ізраїлю заявило, що метою авіарейду були підприємство по виробництву зброї та тунель, який використовують екстремісти, пише Тиждень з посиланням на ЗМІ.

У заяві ізраїльської армії зазначається, що авіаудари послідували після того, як палестинці піддали ракетному обстрілу південь Ізраїлю. Зокрема, із сектору Газа по Ізраїлю цієї ночі випустили три ракети системи "Град".