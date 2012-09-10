Ізраїль завдав ударів у відповідь по Сектору Газа
08:38, 10 вересня 2012Світ
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Вранці 10 вересня Ізраїль здійснив авіаційний удар по сектору Газа, в результаті якого поранено шестирічного палестинського хлопчика.
Сектор Газа обстріляли з літаків
Про це повідомляють очевидці та палестинські медики.
Авіаудару також завдано по поліцейській ділянці у кварталі Ель-Тува на сході сектора Газа.
Військове відомство Ізраїлю заявило, що метою авіарейду були підприємство по виробництву зброї та тунель, який використовують екстремісти, пише Тиждень з посиланням на ЗМІ.
У заяві ізраїльської армії зазначається, що авіаудари послідували після того, як палестинці піддали ракетному обстрілу південь Ізраїлю. Зокрема, із сектору Газа по Ізраїлю цієї ночі випустили три ракети системи "Град".
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