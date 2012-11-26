Росія має намір запустити 300 супутників, третина - військового призначення

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав віце-прем'єр з питань ВПК Дмитро Рогозін на нараді з питань космічної промисловості.

«Відповідно до державної програми озброєння до 2020 року, нам необхідно вивести на орбіту більш як 100 нових космічних апаратів, зокрема для попередження ракетного нападу, розвідки, зв'язку, картографії, навігації», - сказав Д.Рогозін.

«За цей самий період ми маємо істотно відновити потенціал ракетних військ стратегічного призначення. Водночас потреби соціально-економічного розвитку країни (насамперед геологорозвідки, метеослужб, всіх видів транспорту, зв'язку) вимагають істотного нарощування орбітального угруповання космічних апаратів цивільного призначення і запуску у цей період більш як 200 космічних апаратів на сучасній електронно-компонентній і оптичній базі», - додав він.

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За його словами, на сьогодні все російське орбітальне угруповання цивільно-оборонного призначення становить 118 супутників.

Він повідомив, що на тлі перерахованих завдань, в умовах різкого посилення світової конкуренції, а також у зв'язку з технологічною відсталістю російської ракетно-космічної галузі, що зберігається, необхідно реорганізувати систему управління космічної промисловості.

Д.Рогозін повідомив, що трудомісткість виготовлення ракетно-космічної техніки не скорочується, продуктивність праці в галузі залишається істотно нижчою за світовий рівень.

«Все це вже призвело до зниження якості і надійності нашої ракетно-космічної техніки, підвищення її аварійності, ослаблення конкурентоспроможності. Кінець кінцем це, звичайно, б'є по престижу країни», - сказав він.

Д.Рогозін запропонував реорганізувати систему управління ракетно-космічною галуззю і посилити контроль над якістю космічної продукції.

За його словами, для реалізації даних функцій Роскосмос просить збільшити граничну чисельність працівників.

«На даний час чисельність Роскосмосу становить 215 осіб з перспективою скорочення в 2013 році до 191 особи. За наведеними Роскосмосом оцінками, чисельність працівників агентства у статусі федеральних держслужбовців має становити не менш як 450 осіб. Проте у будь-якому разі це менше, ніж персонал аналогічних агентств в інших космічних державах», - сказав він.