Польща реформує Генеральний штаб

Про це повідомляє Центр урядової інформації.

Згідно з концепцією реформи, органи управління військами будуть перетворені на два стратегічних командування: генеральне командування, яке діятиме в мирний час, і оперативне командування різних родів військ для воєнного часу.

Також планується реформувати генеральний штаб. Він буде перетворений на "орган планування, стратегічного консультування та нагляду". Глава Генштабу та начальники обох нових командувань будуть безпосередньо підпорядковані міністру оборони.

"Польська армія змінюється протягом 20 років, вона скоротилася з 400 тисяч до менш ніж 100 тисяч. Ці зміни порівняно слабко торкнулися центральних структур. Логічним кроком стало б приведення у відповідність із чисельністю і завданнями - з одного боку. З іншого боку вони відбивали б ту обставину, що військові операції дедалі більшою мірою проводяться спільно різними родами військ", - цитує міністра оборони РІА "Новости".