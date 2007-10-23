У Москві згадують жертв теракту на Дубровці

П`яту річницю захоплення бойовиками Театрального центру на Дубровці відзначають сьогодні в Москві.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», до будинку приносять квіти, біля нього запалюють свічки на згадку про 130 загиблих заручників.

26 жовтня біля Театрального центру відбудеться жалобна церемонія. Саме цього дня п`ять років тому, коли будівля була взята штурмом, загинули десятки людей, що перебували в заручниках.