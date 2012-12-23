У Швейцарії через снігову лавину зійшов з рейок потяг

Як передає РІА «Новости», за словами представника залізничної компанії BLS Стефанії Хофер, потяг врізався у величезну масу снігу, яка зійшла на рейки через теплу погоду, що встановилася в регіоні.

За даними Франс Прес, на момент аварії в потягу перебувало всього чотири особи.

Рятувальники евакуювали людей, проте залізничне сполучення між містами Гоппенштайн і Хоттен відновити поки що не вдалося - рятувальники побоюються, що спроби розчистити завал можуть привести до сходження нової лавини.