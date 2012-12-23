У Швейцарії через снігову лавину зійшов з рейок потяг
13:30, 23 грудня 2012Світ
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Потяг зійшов з рейок сьогодні в швейцарському кантоні Вале розташованому на південному заході країни, через сходження сніжної лавини, потерпілих немає.
Лавина заблокувала колію
Як передає РІА «Новости», за словами представника залізничної компанії BLS Стефанії Хофер, потяг врізався у величезну масу снігу, яка зійшла на рейки через теплу погоду, що встановилася в регіоні.
За даними Франс Прес, на момент аварії в потягу перебувало всього чотири особи.
Рятувальники евакуювали людей, проте залізничне сполучення між містами Гоппенштайн і Хоттен відновити поки що не вдалося - рятувальники побоюються, що спроби розчистити завал можуть привести до сходження нової лавини.
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