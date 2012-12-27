У Білорусі кажуть, що Чемпіонат світу з хокею нікому не віддадуть

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це голова Федерації хокею Білорусі Євген Ворсін заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій підготовці до турніру.

«Певні особи й структури закликали до бойкоту або перенесення чемпіонату світу в Мінську із якихось політичних міркувань. Всі ці спроби були відхилені на засіданні конгресу Міжнародної федерації хокею. Пропоную більше взагалі не піднімати цю тему. Я запевняю, першість однозначно пройде в Мінську», - підкреслив Є.Ворсін.

За його словами, з вересня по грудень 2012 року в Мінську побували три інспекції Міжнародної федерації хокею (ІІХФ), які перевіряли хід підготовки країни до чемпіонату.

«Претензій висловлено не було. Більш того, в останній доповіді ІІХФ зазначено, що Білорусь за деякими аспектами випереджає план підготовки», - зазначив Є.Ворсін.

Як повідомляв УНІАН, різні міжнародні організації, європейські та американські політики неодноразово закликали ІІХФ позбавити Білорусь права на проведення чемпіонату світу з хокею 2014 року через порушення в країні прав людини та переслідувань правозахисників і опонентів влади.

Довідка УНІАН. Мінськ одночасно може прийняти приблизно 20 тис. туристів. Під час чемпіонату туристів плануються розміщувати в готелях, а також у студентському селищі (відкриється в 2013 році на 8,8 тис. місць) і студентських гуртожитках.

Вартість квитків на матчі чемпіонату світу з хокею в Мінську становитиме від 9 до 40 євро.