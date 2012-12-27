Конгресмен США ставить Лукашенка перед вибором: доля Асада або Горбачова

Режим президента Білорусі Олександра Лукашенка закінчиться завдяки зусиллям Європи.

Про це заявив голова Гельсінкської комісії американський конгресмен Крістофер Сміт.

На його думку, в Лукашенка є тільки один варіант уникнути міжнародного трибуналу - наслідувати приклад президента Башара Асада, який залишив країну і попросити політичного притулку в іншій державі.

"Лукашенко залишається при владі завдяки тому, що використовує силу і повсюдне спостереження за громадянами. Він дуже нагадує Чаушеуску, чия секретна поліція була добре відома своєю ефективністю і жорстокістю. Проте, якщо бути чесним до кінця, то подібні диктатури - явище тимчасове. вони в'януть, руйнуються зсередини, і їх змінюють інші системи правління... Одні зникають раніше, інші - пізніше ", - заявив Сміт в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він вважає, що Лукашенко має розпочати перебудову в країні, як це зробив колись Михайло Горбачов в СРСР. "Якщо Лукашенко хотів би залишити після себе якусь спадщину, то він вже зараз повинен був говорити про перебудову і гласність, як це зробив Горбачов. Це ніколи не пізно зробити, незважаючи на всі ті страшні злочини, до яких причетні поплічники його режиму та він сам... Чим більше ми і наші європейські партнери надаємо підтримку білорусам, борцям за свободу, тим коротше будуть дні режиму Лукашенка ", - заявив конгресмен.

Як передає "Хартія", Сміт порівняв білоруського правителя зі Слободаном Мілошевичем і Ратко Младичем, які постали перед Гаазьким трибуналом за військові злочини. "Ці люди протягом якогось часу здійснювали жахливі злочини. Вони катували людей, садили їх у в'язницю без суду і слідства. Зі своєї охорони вони зробили банду головорізів, що живуть за мафіозним законом. Але все це коли-небудь закінчується. Говорячи про Лукашенка і людей, які його оточують, я сподіваюся, що вони або самі почнуть реформи, або сядуть на літак, як це може зробити Асад у Сирії, і тоді вони закінчать в якій-небудь країні, отримавши там притулок. Я пам'ятаю часи, коли Лукашенко був близьким другом Мілошевича. Так от, Мілошевича більше немає. Я щиро вірю, що колись Білорусь зможе насолодитися усіма благами справжньої демократії ", - сказав конгресмен-республіканець.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ Туреччини, президент Сирії Башар Асад зайнятий пошуками політичного притулку у Венесуелі для себе і своєї сім'ї.

Росбалт