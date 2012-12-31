Обама і конгрес знову не домовилися - до «фіскального обриву» залишилася доба

Сенат США знову збереться в понеділок і за кілька годин на настання Нового року спробує знайти компроміс, щоб уникнути одночасного секвестру бюджету і збільшення податків з 1 січня, що може загрожувати світовій економіці рецесією.

«Все ще є час, щоб домовитися, і ми маємо намір продовжити (в понеділок)», - цитує главу демократів у сенаті Гаррі Ріда телекомпанія CNN.

Секвестр американського бюджету був законодавчо «запрограмований», коли Білому дому і республіканцям не вдалося минулого разу досягти домовленості про врегулювання бюджетної кризи.

Збільшення податків має відбутися автоматично, тому що з настанням Нового року закінчиться дія податкових пільг, введених ще за президентства Джорджа Буша-молодшого. Барак Обама виступає за їх продовження для середнього класу. Опозиція в конгресі, в свою чергу, стверджує, що при повільному темпі зростання економіки податкові пільги повинні діяти і для багатих, які, наполягають республіканці, отримають таким чином можливість створювати більше робочих місць, що допоможе вирішити гостру проблему безробіття.

Вважається, що якщо США не вдасться запобігти «фіскальному обриву», то американська економіка може знову увійти в рецесію, що, в свою чергу, негативно позначиться на економіці інших країн. При цьому фондові індекси можуть різко впасти, а міжнародні агентства можуть знизити кредитний рейтинг США.

Газета.ру