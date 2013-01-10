Посеред Нью-Йорка впав будівельний кран

Як повідомляє в середу, 9 січня, New York Daily News з посиланням на місцеву владу, в результаті події постраждали сім робітників, троє з них серйозно. Всі семеро госпіталізовані, повідомляє Lenta.ru.

Автокран висотою 380 футів (116 метрів) упав на будівельному майданчику. Причини події з'ясовуються.

Кран належить компанії New York Crane, власник якої, Джеймс Ломма (James Lomma) проходив у 2008 році у справі про злочинну недбалість, що спричинила загибель людей.

Тоді в результаті обвалення крана на Верхньому Іст-Сайді загинули двоє робітників. Ломма був виправданий. New York Crane є одним з найбільших операторів будівельних кранів в Нью-Йорку.