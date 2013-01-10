В ЄЦБ кажуть, що цього року зона євро почне одужувати

Як заявили у ЄЦБ, ознаки такого видужання вже є, пише Радіо "Свобода".

Як заявив президент ЄЦБ Маріо Драґі після того, як банк залишив основну ставку на рекордно низькому рівні 0,75%, інфляція в єврозоні залишається в бажаних межах. За очікуваннями економістів, протягом року інфляція в єврозоні впаде до менш як 2%.

За його словами, нинішня економічна слабкість єврозони протриває ще деякий час, але пізніше цього року настане пожвавлення економічної активності.