В ЄЦБ кажуть, що цього року зона євро почне одужувати

21:15, 10 січня 2013
Світ
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У Європейському центральному банку заявили сьогодні, що очікують на початок поступового економічного видужання зони євро.

Маріо Драґі / Фото: luxlux.net

Як заявили у ЄЦБ, ознаки такого видужання вже є, пише Радіо "Свобода".

Як заявив президент ЄЦБ Маріо Драґі після того, як банк залишив основну ставку на рекордно низькому рівні 0,75%, інфляція в єврозоні залишається в бажаних межах. За очікуваннями економістів, протягом року інфляція в єврозоні впаде до менш як 2%.

За його словами, нинішня економічна слабкість єврозони протриває ще деякий час, але пізніше цього року настане пожвавлення економічної активності.

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