В ЄЦБ кажуть, що цього року зона євро почне одужувати
21:15, 10 січня 2013Світ
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У Європейському центральному банку заявили сьогодні, що очікують на початок поступового економічного видужання зони євро.
Маріо Драґі висловив сподівання про одужання єврозони / Фото: luxlux.net
Як заявили у ЄЦБ, ознаки такого видужання вже є, пише Радіо "Свобода".
Як заявив президент ЄЦБ Маріо Драґі після того, як банк залишив основну ставку на рекордно низькому рівні 0,75%, інфляція в єврозоні залишається в бажаних межах. За очікуваннями економістів, протягом року інфляція в єврозоні впаде до менш як 2%.
За його словами, нинішня економічна слабкість єврозони протриває ще деякий час, але пізніше цього року настане пожвавлення економічної активності.
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