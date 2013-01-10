Презентували нову купюру в 5 євро (фото)

Глава Європейського центробанку Маріо Драгі презентував зразок нової купюри номіналом 5 євро з покращеним захистом від підробок, яка надійде в обіг у травні 2013 року.

Пряма трансляція презентації, яка відбулася в Археологічному музеї у Франкфурті-на-Майні, велася на сайті ЄЦБ, передає РІА «Новости».

Пятиєврова купюра відкриває другу, вдосконалену серію євро-банкнот, які будуть введені в обіг у найближчі кілька років. Про терміни презентації нових купюр більшого номіналу - 10, 20, 50, 100 і 500 євро - ЄЦБ обіцяє повідомити пізніше.

Нова серія банкнот називається "Європа" - на ім'я героїні старогрецької міфології, дочки фінікійського царя Європи. Її портрет, який був скопійований із зображення на античному кратері, що зберігається у паризькому Луврі, зображений на новій купюрі у двох місцях - як водяний знак і голограма. Як додатковий ступінь захисту на банкноті тепер буде число, що змінює під різним кутом колір, яке позначає номінал купюри.

Терміни виведення із обігу банкнот старого зразка стануть відомі пізніше, зазначається у повідомленні на сайті ЄЦБ. При цьому центробанк запевняє, що купюри "першої серії", які увійшли у готівковий обіг у 2002 році, не знеціняться - ЄЦБ і національні банки єврозони обмінюватимуть їх на нові без обмежень у часі.