Французькі літаки завдали удару по позиціях бойовиків у Малі

"Відповідаю на ваше запитання, чи була проведена операція з повітря; моя відповідь - так", - заявив Фабіус на прес-конференції в п'ятницю, не повідомивши деталей.

За його словами, французькі військові прийшли на допомогу збройним силам Малі, мета цієї операції - зупинити просування незаконних формувань на південь країни і забезпечити територіальну цілісність держави.

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Раніше, повідомляє РІА "Новости" президент Франції Франсуа Олланд підтвердив участь французького контингенту у військовій операції проти бойовиків-ісламістів у Малі. За його словами, вдень у п'ятницю французькі військові в рамках виконання резолюції СБ ООН приєдналися до армії Малі, щоб боротися з терористами, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. Ніяких подробиць операції глава держави не повідомив.

Олланд зробив заяву наступного дня після того, як президент Малі Діонкунде Траоре попросив військової допомоги з Франції в боротьбі з ісламістами, які займають нові території на півночі країни.

Британія підтримала рішення Франції про відправку в Малі військового контингенту для надання підтримки урядовим військам у боротьбі з бойовиками-ісламістами. Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Вільяма Хейга.