Африканський союз закликав НАТО ввести війська в Малі

"Це ... проблема не тільки Африки. Це світова, міжнародна проблема ... НАТО слід взяти участь в операції", - цитує РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Натомість прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив у вівторок, що уряд його країни не має наміру направляти канадських військовослужбовців у Малі, де влада протистоїть сепаратистам і ісламістам, які зайняли північ країни.

Рада Безпеки ООН санкціонувала в грудні 2012 року введення 3,3 тисячі військовослужбовців африканських країн (AFISMA) у Малі. Згідно з резолюцією РБ ООН, завданнями AFISMA, які поки направлені в Малі на рік, стане допомога в розбудові системи оборони і сил безпеки, відновленні нормального життя в північних районах країни, які перебувають під контролем озброєних груп, у виконанні владою завдання захисту населення і надання гуманітарної допомоги.