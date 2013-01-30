ЗМІ: Ізраїль завдав удару по сирійсько-ліванському кордону

Про це передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

"Абсолютно точно в районі кордону був нанесений авіаудар", - повідомив співрозмовник агентства.

Командування армії Лівану підтвердило, що сьогодні вночі ізраїльські ВПС неодноразово порушували повітряний простір країни.

27 січня віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що Ізраїль може застосувати силу, щоб не допустити захвату засобів масового ураження бойовиками, які беруть участь у збройному конфлікті в Сирії.

Два тижні тому Ізраїль закликав Раду Безпеки ООН вжити невідкладних заходів, щоб не допустити потрапляння сирійської хімічної зброї до рук бойовиків з ліванського угрупування "Хезболлах".