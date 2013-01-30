ЗМІ: Ізраїль завдав удару по сирійсько-ліванському кордону
14:47, 30 січня 2013Світ
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Ізраїльська військова авіація в ніч на 30 січня завдала ударів по цілям на сирійсько-ліванському кордоні.
Ліван підтвердив, що сили ізраїльських ВПС неодноразово порушували повітряний простір країни / Фото: topwar.ru
Про це передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
"Абсолютно точно в районі кордону був нанесений авіаудар", - повідомив співрозмовник агентства.
Командування армії Лівану підтвердило, що сьогодні вночі ізраїльські ВПС неодноразово порушували повітряний простір країни.
27 січня віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що Ізраїль може застосувати силу, щоб не допустити захвату засобів масового ураження бойовиками, які беруть участь у збройному конфлікті в Сирії.
Два тижні тому Ізраїль закликав Раду Безпеки ООН вжити невідкладних заходів, щоб не допустити потрапляння сирійської хімічної зброї до рук бойовиків з ліванського угрупування "Хезболлах".
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