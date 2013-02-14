Звинувачуваний у замаху на Путіна каже, що страждає за свободу слова

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході судового слухання, зачитуючи свої показання в Приморському районному суді Одеси.

Зокрема, А.Осмаєв заявив, що в 2001 році закінчив навчання в Британії, потім у Чечні працював у компанії свого батька «Чеченнафтопродукт», також був помічником депутата Державної думи Росії.

А.Осмаєв стверджує, що в Росії його переслідували за заяви про порушення свободи слова з боку влади, й він, побоюючись викрадення, приїхав в Україну.

Його батько також був незадоволений низкою дій уряду Чечні щодо економічної політики держави.

За словами А.Осмаєва, в грудні 2011 через мережу Інтернет, в якій він спілкувався зі своїми земляками, з ним зв'язалися двоє чоловіків із Туреччини - Мансуров і Вахід, яких він ніколи не бачив.

Вони попросили А.Осмаєва зустріти в Одесі Руслана Мадаєва і Іллю П’янзіна, які планують зайнятися бізнесом, й підшукати їм житло.

Звинувачуваний стверджує, що лише відвіз їх у підшукану квартиру на вулиці Тираспільській, а потім просто приходив у гості й позичив на прохання гостей свій ноутбук.

Коли він приїхав востаннє, 4 січня 2012 року, то відчув сильний запах газу.

Р.Мадаєв і І.П’янзін заявили, що роблять феєрверк, але, коли А.Осмаєв відкрив вікно, «щось спалахнуло, пролунав вибух, після чого він вибіг на вулицю».

Він також стверджує, що піддався жорстокому побиттю з боку співробітників СБУ і ФСБ, які вимагали якісь документи, і ввели йому шприцом невідому речовину.

«Вони погрожували, що мого батька, теж затриманого тоді в квартирі, посадять до в'язниці й над ним знущатимуться. Вимагали зізнатися в підготовці замаху на Путіна. В той момент я готовий був зізнатися в підготовці вбивства і Путіна, і Распутіна, лише б мене не віддавали до Росії, де на мене чекала смерть від тортур... Вони заявили, що мене використовують як козирну карту в газових переговорах», - заявив А.Осмаєв.

Він додав, що, якби припустив неправомірність діяльності Р.Мадаєва і І.П’янзіна, то повідомив би про це правоохоронним органам.

«Сумніваюся, що вони намагалися організувати замах на Путіна», - заявив А.Осмаєв.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. спецслужби Росії та України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі П’янзіна і уродженця Грозного А.Осмаєва.

А.Осмаєв із 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченням у здійсненні низки злочинів терористичного спрямування. З їхніх свідчень стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна в Москві, який мав відбутися відразу після березневих виборів Президента Росії. У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху – А.Осмаєва і І.П’янзіна.

14 серпня 2012 р. Апеляційний суд Одеської області виніс ухвалу про видачу правоохоронним органам РФ 31-річного А.Осмаєва. Проте, Європейський суд із прав людини рекомендував владі України не видавати А.Осмаєва Росії й процес екстрадиції останнього до РФ було призупинено.

Водночас 22 серпня Апеляційний суд Одеської області визнав законною ухвалу Генеральної прокуратури України про екстрадицію І.П’янзіна, на якій за звинуваченням у підготовці замаху на Президента РФ і главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова наполягала російська Генеральна прокуратура, і 25 серпня його було передано російським спецслужбам.