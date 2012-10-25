«Вбивця Путіна» боїться повторити долю Развозжаєва

Про це йдеться в його зверненні, переданій УНІАН.

«Випадок з Развозжаєвим - це ще один наочний приклад того, як у Росії ставляться до політичних противників режиму будь-якої національності», - йдеться у зверненні Осмаєва.

«Прошу Вас звернути увагу на недавній випадок з російським опозиціонером Развозжаєвим, який був викрадений на території України, очевидно, спецслужбами Росії, коли він намагався отримати статус біженця в УВКБ ООН. Через кілька днів цей помічник депутата російського парламенту був виявлений у в'язниці в Москві, і під час виїзду до суду його адвокат змогла зняти його на відео, де він встиг сказати, що його викрали і катували. Звичайно він "зізнався" у всіх тяжких злочинах, і йому вже висунули звинувачення», заявляє Осман.

Адам Осман просить «зробити все можливе, щоб не допустити і для мене такої долі, яка очікує мене в разі екстрадиції до Росії».

«Як Ви бачите з останніх подій, російські спецслужби відчувають себе в Україні дуже вільно, тому немає нічого дивного в тому, що і тут до мене застосовуються тортури і шантаж», - йдеться у зверненні.

В кінці листа Осман ще раз просить «не допустити фізичної розправи наді мною з боку спецслужб Росії і повністю лояльною до них влади України в особі СБУ».

Як повідомляв УНІАН, російський "Перший канал" в лютому повідомив, що спецслужби Росії і України затримали в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку. Зокрема, уродженець Грозного А.Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченням у скоєнні ряду злочинів терористичної спрямованості. З їх свідчень стало відомо, що вони готували замах на В.Путіна в Москві, який мав відбутися відразу після березневих виборів Президента Росії.

Газета "Комерсант-Україна" з посиланням на джерела в Службі безпеки України повідомляла, що підозрюваних не екстрадують до Росії, поки вони не відбудуть покарання за злочини, вчинені в Україні. Зокрема, як писало видання, затримані також підозрюються в організації вибуху в Одесі 4 січня 2012 року.

У квітні Лефортовський суд Москви видав санкцію на заочний арешт підозрюваних у підготовці замаху на В.Путіна - А.Осмаєва і громадянина Казахстану Іллі П'янзіна.

У серпні стало відомо, що Апеляційний суд Одеської області відклав екстрадицію до Росії Адама Осмаєва.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника активіста «Лівого фронту» Л. Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим та опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєв був викрадений невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Києві, а 21 жовтня Развозжаев вже був у Москві і взятий під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

Помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов заявив, що Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну і під час перетину кордону жодних зауважень прикордонникам не висловлював. За словами І. Пономарьова, «Развозжаєв перебував у Києві на легальних підставах із середи, 17 жовтня. Після того, як в п'ятницю, 19 жовтня, він був оголошений у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися в міжнародні інстанції з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».