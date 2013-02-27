Держсекретар США після своєї обмовки відстоює право американців на тупість

Як повідомляє газета Washington Times, виступаючи перед студентами у Берліні в ході європейського турне, нещодавно призначений голова американської дипломатії торкнувся питання демократичних цінностей. На думку Керрі, в США "ви маєте право бути дурним, якщо ви цього хочете".

"Причина полягає в тому, що це - свобода. В Америці у вас є право відгородитися від когось, якщо ви цього хочете", - вважає держсекретар, передає РІА Новости.

Раніше ЗМІ смакували обмовку Керрі в ході виступу на минулому тижні перед студентами, коли глава американської дипломатії розповідав молоді про "мужніх співробітників держдепартаменту США", які працюють за кордоном у складних і часом небезпечних умовах.

За словами Керрі, його підлеглі в ході своєї важливої ​​для країни роботи, зокрема, "підтримують демократичні інститути в Кирзахстане і Грузії".

Пізніше прес-служба Держдепу в офіційній стенограмі промови керівника свого відомства виправила неіснуючий в природі "Кирзахстан" на "Киргизстан". На думку американських журналістів, народження нового топоніма сталося через те, що Керрі сплутав або вважає єдиним цілим дві держави в Середній Азії - Киргизстан і Казахстан.