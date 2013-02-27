Держсекретар США після своєї обмовки відстоює право американців на тупість
Держсекретар США Джон Керрі, який "винайшов" центральноазіатську країну Кирзахстан, якої немає на мапах, вважає, що демократичні підвалини США дозволяють громадянам країни мати право на дурість.
Як повідомляє газета Washington Times, виступаючи перед студентами у Берліні в ході європейського турне, нещодавно призначений голова американської дипломатії торкнувся питання демократичних цінностей. На думку Керрі, в США "ви маєте право бути дурним, якщо ви цього хочете".
"Причина полягає в тому, що це - свобода. В Америці у вас є право відгородитися від когось, якщо ви цього хочете", - вважає держсекретар, передає РІА Новости.
Раніше ЗМІ смакували обмовку Керрі в ході виступу на минулому тижні перед студентами, коли глава американської дипломатії розповідав молоді про "мужніх співробітників держдепартаменту США", які працюють за кордоном у складних і часом небезпечних умовах.
За словами Керрі, його підлеглі в ході своєї важливої для країни роботи, зокрема, "підтримують демократичні інститути в Кирзахстане і Грузії".
Пізніше прес-служба Держдепу в офіційній стенограмі промови керівника свого відомства виправила неіснуючий в природі "Кирзахстан" на "Киргизстан". На думку американських журналістів, народження нового топоніма сталося через те, що Керрі сплутав або вважає єдиним цілим дві держави в Середній Азії - Киргизстан і Казахстан.