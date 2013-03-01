Полчища сарани загрожують популярним курортам Єгипту, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Мільйони комах наближаються до міст на узбережжі Червоного моря, зокрема до популярної Хургади.

За інформацією місцевих ЗМІ, для боротьби зі шкідниками задіяна військова авіація, яка з повітря розпилює пестициди.