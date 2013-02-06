У Єгипті запроваджуються хлібні картки

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за інформацією Держміністерства місцевого розвитку Єгипту, перепічки "рагиф" з темного борошна грубого помелу, що субсидуються урядом і основним споживачем яких є соціально незахищені верстви населення, відтепер видаватимуться за талонами, а точніше, смарт-картками.

За допомогою зчитувальних електронних пристроїв кожен громадянин щодня зможе одержати на руки три перепічки, причому придбати хліб можна буде лише через державні пекарні, де вестиметься суворий контроль і облік, щоб уникнути контрабанди борошна.

Першою провінцією, де запроваджено карткову систему, став Порт-Саїд, і найближчим часом цей досвід буде поширений і на інші регіони країни.

Для більшості єгиптян, що живуть за межею бідності, хліб є основним продуктом на столі.

Незважаючи на те, що в магазинах і кондитерських в асортименті представлені будь-які хлібобулочні вироби, лише незначний прошарок суспільства може дозволити собі купувати дорогий хліб, а більшість у Єгипті харчується переважно рагифами.