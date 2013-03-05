У Чавеса виявили нову серйозну інфекцію
Стан Чавеса погіршився - влада Венесуели.
Венесуельська влада заявила про погіршення стану президента країни Уго Чавеса, який перебуває на лікуванні у військовому госпіталі Каракаса, - повідомляє РІА Новости.
"У Чавеса відмічено погіршення функціонування дихальної системи", - заявив міністр зв'язку і інформації Венесуели Ернесто Вільєгас під час виступу на національному телебаченні.
За його словами, президент зіштовхнувся з новою серйозною інфекцією дихальних шляхів.
Вільєгас нагадав, що Чавес проходить зараз новий і дуже сильний курс хіміотерапії після тривалого лікування на Кубі, яке було пов'язане з наслідками операції у зв'язку з онкологічним захворюванням.
Операція була зроблена 11 грудня, відтоді Чавеса жодного разу не показали в ТБ-ефірі. Влада лише поширила його фотографії, де він зображений в палаті гаванської клініки з доньками. До Каракасу Чавеса доставили два тижні тому.
При цьому він в черговий раз закликав всіх бути готовими до психологічної війни, розв'язаної з-за кордону, але за участю представників правих сил Венесуели, які нібито намагаються нав'язати сценарії насильницького розвитку подій як привід для іноземного вторгнення в країну.