У Чавеса виявили нову серйозну інфекцію

Венесуельська влада заявила про погіршення стану президента країни Уго Чавеса, який перебуває на лікуванні у військовому госпіталі Каракаса, - повідомляє РІА Новости.

"У Чавеса відмічено погіршення функціонування дихальної системи", - заявив міністр зв'язку і інформації Венесуели Ернесто Вільєгас під час виступу на національному телебаченні.

За його словами, президент зіштовхнувся з новою серйозною інфекцією дихальних шляхів.

Вільєгас нагадав, що Чавес проходить зараз новий і дуже сильний курс хіміотерапії після тривалого лікування на Кубі, яке було пов'язане з наслідками операції у зв'язку з онкологічним захворюванням.

Операція була зроблена 11 грудня, відтоді Чавеса жодного разу не показали в ТБ-ефірі. Влада лише поширила його фотографії, де він зображений в палаті гаванської клініки з доньками. До Каракасу Чавеса доставили два тижні тому.

При цьому він в черговий раз закликав всіх бути готовими до психологічної війни, розв'язаної з-за кордону, але за участю представників правих сил Венесуели, які нібито намагаються нав'язати сценарії насильницького розвитку подій як привід для іноземного вторгнення в країну.