Чавесу призначили ще один курс хіміотерапії

Про це повідомив віце-президент країни Ніколас Мадуро, передає РІА «Новости».

У 2011 році У.Чавес вже проходив кілька етапів хіміотерапії, порівнявши подібне лікування з бомбою.

За словами Н.Мадуро, лікарі вирішили вдатися до хіміотерапії після того, як організм Президента відновився після респіраторної інфекції. ”Він продовжує боротися за своє життя. Лікарі вирішили розпочати додатковий курс лікування - хіміотерапію”, - відзначив Н.Мадуро.

У.Чавес 18 лютого повернувся до Каракаса з Гавани, де проходив лікування. Він продовжує лікування у військовому госпіталі Каракаса, проте деякі експерти висловлюють недовіру офіційній інформації про стан його здоров`я, а екс-посол Панами при ОАД Гільєрмо Кочес заявив, що У.Чавеса вже нібито відключено від апаратів з підтримки життя. Влада Венесуели ці твердження спростувала.

Уряд Венесуели зажадав 1 березня припинити різні спекуляції і чутки навколо здоров`я У.Чавеса і звинуватив міжнародні ЗМІ у проведенні кампанії проти стабільності у країні. Зокрема, Н.Мадуро звинуватив іспанську газету АВС і колумбійське радіо Caracol у розповсюдженні неправдивої інформації про У.Чавеса, що може призвести до дестабілізації ситуації у Венесуелі. При цьому по телевізору венесуельського лідера не показували вже більше двох місяців, з того моменту, як він відправився до Гавани на лікування