Помер автор серіалу про комісара Каттані

Про це повідомила місцевим ЗМІ донька кінематографіста.

Даміані навчався живопису в Міланській Академії мистецтв. 1946 року він почав працювати в кінематографі спочатку як художник, потім як помічник режисера. Зняв кілька короткометражних документальних фільмів, потім почав писати сценарії. З 1960 року сам ставив художні фільми.

Деякі роботи Даміані, присвячені боротьбі з організованою злочинністю, зокрема фільми "Золота куля", "Сова з'являється вдень", "Слідство закінчене, забудьте», з успіхом демонструвалися в СРСР, зазначає РІА "Новости". Картина "Зізнання комісара поліції прокуророві республіки" в 1971 році отримала Золотий приз на Московському міжнародному кінофестивалі.

Однак світову популярність приніс режисерові багатосерійний політичний детектив "Спрут" про мужнього борця з мафією та корупцією комісара Коррадо Каттані, роль якого зіграв Мікеле Плачідо. Фільм, вперше показаний по італійському телебаченню в 1984 році, мав великий успіх у багатьох країнах.

У 1988 році Даміані зробив телефільм "Поїзд Леніна" про повернення до Росії з еміграції лідера більшовиків. Свій останній фільм "Вбивці в дні свят" Даміані зняв 2002 року.