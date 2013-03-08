Сьогодні інавгурують нового президента Чехії

Як повідомляє Радіо Прага, президентський кортеж М.Земана, якого супроводжуватимуть його дружина Івана і дочка Катержина, прибуде на місце за годину до церемонії, після чого відбудеться символічне «відкриття» Празького Граду.

У свою чергу, члени уряду Чехії прибудуть на захід на спеціальному мікроавтобусі.

З нагоди інавгурації буде закрито кілька празьких вулиць, зокрема Loretanska і Ke Hradu. Дані обмеження триватимуть до кінця церемонії.

Як повідомляв УНІАН. 26 січня екс-прем'єр Чехії Мілош Земан переміг у другому турі перших у Чехії всенародних прямих виборів президента.

Новий президент Чехії вперше обирався усіма громадянами під час всенародного голосування. Відповідний конституційний закон підписав Вацлав Клаус у лютому минулого року. Раніше очільник Чеської держави обирався на загальному засіданні обох палат парламенту. Так були обрані Вацлав Гавел (1993-2003) і чинний глава держави В.Клаус (з 2003 р.).

У березні 2013 року закінчився другий президентський мандат В.Клауса, який, згідно з Конституцією, не може балотуватися на третій президентський термін.

М.Земан народився 28 вересня 1944 року у місті Колін. У 1968 році вступив у компартію Чехословаччини, але через два роки був виключений з неї за незгоду з введенням у країну військ Варшавського договору. Брав участь у демонстрації на Народному проспекті в Празі 17 листопада 1989 року, яка поклала початок «Оксамитової революції» в Чехословаччині. М.Земан відомий численними яскравими висловами. На одній з нещодавніх прес-конференцій в Празі, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому екс-прем'єр вирішив повернутися до активного політичного життя, М.Земан сказав, що хоче змінити ситуацію в чеській політиці, де «політиків наліво і направо називають злодіями або ідіотами, а в деяких випадках - злодіями і ідіотами одночасно».