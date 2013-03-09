Президент ФІФА закликає єгипетських футбольних фанатів припинити заворушення

Як повідомляє РІА «Новости», єгипетський суд сьогодні підтвердив смертний вирок для 21 обвинувачуваного у трагедії, що сталася в лютому 2012 року у місті Порт-Саїд. Ще 28 підсудних були виправдані.

Футбольні фанати ''Аль-Ахлі'', незадоволені виправдувальним вироком, підпалили будівлю єгипетського футбольного союзу, а також клуб відпочинку офіцерів поліції, розташовані в одному з найфешенебельніших районів міста Замалек. На даний момент палаючі будівлі гасять кілька вертольотів сил цивільної оборони країни.

У той же час тисячі жителів Порт-Саїда вийшли на вулиці міста, протестуючи проти вироку судді відносно вболівальників місцевої команди, який вони вважають ''несправедливим і політизованим''.

"Я закликаю єгипетських футбольних уболівальників зберігати спокій, - написав у своєму мікроблозі у Twitter Й.Блаттер. - Насильство не є вирішенням проблем і суперечить духу спорту".

Перший вирок суду, озвучений у січні цього року, викликав масові сутички з поліцією у Порт-Саїді. У ході заворушень загинуло декілька десятків людей, сотні отримали поранення.

Зіткнення з поліцією поновилися минулого тижня. Приводом стало рішення МВС про переведення засуджених до страти у справі про "порт-саїдську трагедію" із в'язниці міста в установу за межами міста.

Напередодні поліція повністю вивела свої частини з міста. Забезпечення безпеки у Порт-Саїді перейшло до армії.