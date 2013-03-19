Третина поляків вважають ринкову економіку кращою за соціалістичну

Про це свідчить дослідження CBOS, результати якого опублікувала газета Rzeczpospolita.

Видання відзначає, що майже 70% опитаних не висловили своєї думки щодо того, яка з економік краще, а відповіді на інші питання свідчать про те, що абсолютна більшість поляків чекають допомоги від влади як в умовах соціалізму.

"Очікування суспільства немовби взяті з часів комуністичної Польщі. Згідно з результатами, поляки, наприклад, хотіли б, щоб уряд гарантував громадянам роботу (про це сказали 85% опитаних) і створював робочі місця (93%). Влада також має забезпечувати безплатне медичне обслуговування (85%) і доступ до дошкільних закладів (95%)", - пише газета.

Більшість поляків також вважають, що влада має зберегти контроль над ключовими секторами економіки, зокрема банківською сферою, в якій зараз домінують міжнародні фінансові інститути.

"Поляки чекають соціальної безпеки з боку держави і сподіваються на те, що вона виконуватиме роль опікуна. Проте, це абсолютно не означає, що вони думають про те, щоб повернути систему, яка діяла до початку ринкової трансформації", - зазначає автор дослідження, професор Кшиштоф Загурський.

"Ми ж не хочемо порожніх полиць, постійно дефіцитної економіки, принижень при одержанні паспорта, арештів за публічні висловлювання або розстрілу громадян", - зазначив він.

Професор також сказав, що поляки чекали кращих результатів від ринкової трансформації й тепер хочуть, щоб уряд допоміг їм у важкій ситуації.

"Але це не ностальгія за комуністичною Польщею", - переконаний він.

Довідка УНІАН. Нині 38-мільйонна Польща є найбільшою східноєвропейською країною, якій вдалося приєднатися до Євросоюзу в 2004 році.

В об'єднуючому 27 держав ЄС, куди прагне вступити Україна, проживає 0,5 млрд чоловік або близько 7% світового населення, а ВВП усіх країн, що входять до нього, становить близько 16 трильйонів дол. (близько 20% світового ВВП) і посідає 1-е місце в світі, за даними МВФ.