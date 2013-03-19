Третина поляків вважають ринкову економіку кращою за соціалістичну
Лише близько третини громадян Польщі вважають ринкову економіку, яку влада почала будувати більш як 20 років тому, кращою за соціалістичну.
Про це свідчить дослідження CBOS, результати якого опублікувала газета Rzeczpospolita.
Видання відзначає, що майже 70% опитаних не висловили своєї думки щодо того, яка з економік краще, а відповіді на інші питання свідчать про те, що абсолютна більшість поляків чекають допомоги від влади як в умовах соціалізму.
"Очікування суспільства немовби взяті з часів комуністичної Польщі. Згідно з результатами, поляки, наприклад, хотіли б, щоб уряд гарантував громадянам роботу (про це сказали 85% опитаних) і створював робочі місця (93%). Влада також має забезпечувати безплатне медичне обслуговування (85%) і доступ до дошкільних закладів (95%)", - пише газета.
Більшість поляків також вважають, що влада має зберегти контроль над ключовими секторами економіки, зокрема банківською сферою, в якій зараз домінують міжнародні фінансові інститути.
"Поляки чекають соціальної безпеки з боку держави і сподіваються на те, що вона виконуватиме роль опікуна. Проте, це абсолютно не означає, що вони думають про те, щоб повернути систему, яка діяла до початку ринкової трансформації", - зазначає автор дослідження, професор Кшиштоф Загурський.
"Ми ж не хочемо порожніх полиць, постійно дефіцитної економіки, принижень при одержанні паспорта, арештів за публічні висловлювання або розстрілу громадян", - зазначив він.
Професор також сказав, що поляки чекали кращих результатів від ринкової трансформації й тепер хочуть, щоб уряд допоміг їм у важкій ситуації.
"Але це не ностальгія за комуністичною Польщею", - переконаний він.
Довідка УНІАН. Нині 38-мільйонна Польща є найбільшою східноєвропейською країною, якій вдалося приєднатися до Євросоюзу в 2004 році.
В об'єднуючому 27 держав ЄС, куди прагне вступити Україна, проживає 0,5 млрд чоловік або близько 7% світового населення, а ВВП усіх країн, що входять до нього, становить близько 16 трильйонів дол. (близько 20% світового ВВП) і посідає 1-е місце в світі, за даними МВФ.