Македонія продовжила ще на рік безвізовий режим для громадян України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Відповідне рішення було ухвалено урядом Македонії 12 березня. Згідно з рішенням, громадяни України, які відвідуватимуть Македонію терміном до 90 днів, в’їжджатимуть на її територію за наявності дійсного паспорта для виїзду за кордон, полісу медичного страхування та підтвердження фінансового забезпечення із розрахунку 50 євро на день перебування.

“Таким чином, для в’їзду на територію Республіки Македонія в період до 15 березня 2014 року від громадян України не вимагається пред’явлення оригіналу запрошення, завіреного відповідними державними органами Республіки Македонія або туристичного ваучера, як це передбачено угодою між Кабінетом міністрів України та урядом Македонії про взаємні поїздки громадян від 6 лютого 2010 року”, - сказав Є.Перебийніс.

За його словами, громадяни України, які здійснюють поїздки до Македонії наземним транспортом, мають потурбуватися про оформлення дво- або багаторазових віз для транзитного перетину території Румунії, Болгарії або інших країн.