Під час візиту Обами Ізраїль обстріляли ракетами із сектора Газа

Щонайменше дві ракети, випущені з сектора Газа, впали на території Ізраїлю, де перебуває з візитом президент США Барак Обама. Про це з позначкою "терміново" повідомляє Reuters. За деякими даними, одна з ракет влучила в будинок у місті Сдерот.

Протягом дводенного візиту Обама проведе переговори з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом і прем'єром Беньяміном Нетаньяху. Також у Обами заплановані переговори з палестинськими керівниками в Рамаллі, відзначає Росбалт.

У листопаді 2012 року Ізраїль і правляче в Газі угруповання ХАМАС підписали перемир'я після масштабної операції ЦАХАЛу "Хмарний стовп", яка коштувала життя 160 палестинцям. Тим часом угоду про припинення вогню було порушено 26 лютого, коли терористи випустили "град" в бік Ашкелона.