США відмовилися вводити заборону на продаж зброї

Таке рішення прийняв у вівторок глава демократичної більшості сенату Гаррі Рід, пославшись на те, що при голосуванні в палаті законопроект з включеною в нього забороною не набере потрібні 60 голосів.

Як нагадує РІА Новости, в середині січня президент США Барак Обама представив програму із зниження рівня насильства, яка передбачає заборону на продаж бойової автоматичної зброї і магазинів підвищеної ємності. Одночасно демократи в сенаті представили аналогічний законопроект.

Також президент і Демократична партія виступали за посилення заходів перевірки покупців зброї. "Зараз законопроект з таким пунктом може набрати максимум 40 голосів. Це не 60, які вимагаються (для ухвалення). Але я зобов'язаний запропонувати якийсь варіант для голосування всім складом палати, і саме тому я роблю це (виключаю пункт про заборону продажів автоматичної зброї) ", - сказав Рід журналістам, відповідаючи на запитання про причини свого рішення.

Такий результат можна вважати перемогою "збройового лобі" в особі Національної стрілецької асоціації, яка заперечувала проти цієї заборони і докладає багато зусиль для того, щоб законопроект не був прийнятий. Питання про контроль за зброєю встав особливо гостро після грудневої трагедії в штаті Коннектикут, де 20-річний Адам Ланза застрелив в школі 20 дітей та шістьох дорослих, а до цього вбив у будинку свою матір.