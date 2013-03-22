Сі Цзіньпін каже, що Китай ще ніколи так не любив Росію

"У мене складається таке враження, що ми з вами ставимося один до одного завжди з повністю відкритою душею. Ми з вами сходимося характерами", - сказав голова КНР, якого цитує РІА "Новости".

"Ми з вами хороші друзі", - додав він.

Сі Цзіньпін зазначив, що відносини між двома країнами носять характер повномасштабного стратегічного партнерства. "Сьогодні китайсько-російські відносини переживають найкращий період за свою історію", - додав він.

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За словами голови КНР, головною метою його візиту до Росії є надання нового імпульсу відносинам стратегічного партнерства. Він зазначив, що в ході переговорів будуть розглянуті як двостороннє співробітництво, так і ситуація у світі.

Сі Цзіньпін зазначив, що вибрав саме Росію першою державою для візиту в якості глави Китаю. "Ви перший закордонний глава держави, з яким я зустрічаюся", - додав він.