Новий лідер Китаю полетів у перший закордонний візит - у Москву
10:43, 22 березня 2013Світ
504 0
Сьогодні до Росії з триденним візитом прибуває голова КНР Сі Цзіньпін. Це його перша закордонна поїздка як нового лідера Китаю.
Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним
Перед початком візиту президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Москвою і Пекіном ніколи не були кращими, вказуючи на більш як подвійне зростання у двосторонній торгівлі за останні п’ять років, пише Радіо Свобода.
Той факт, що саме до Росії китайський лідер вирушив після обрання, Путін вважає ознакою «особливого характеру» стратегічного партнерства сторін.
Мета візиту – «розвинути і поглибити співпрацю, конвертувати найкращий політичний клімат у наших двосторонніх відносинах у масштабні проекти співпраці», – відзначив посол Росії у Китаї Сергій Разов.
Учасники переговорів у Москві, як очікується, зосередяться на питаннях двосторонньої торгівлі і експорту енергоносіїв з Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter