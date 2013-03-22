Новий лідер Китаю полетів у перший закордонний візит - у Москву

Перед початком візиту президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Москвою і Пекіном ніколи не були кращими, вказуючи на більш як подвійне зростання у двосторонній торгівлі за останні п’ять років, пише Радіо Свобода.

Той факт, що саме до Росії китайський лідер вирушив після обрання, Путін вважає ознакою «особливого характеру» стратегічного партнерства сторін.

Мета візиту – «розвинути і поглибити співпрацю, конвертувати найкращий політичний клімат у наших двосторонніх відносинах у масштабні проекти співпраці», – відзначив посол Росії у Китаї Сергій Разов.

Учасники переговорів у Москві, як очікується, зосередяться на питаннях двосторонньої торгівлі і експорту енергоносіїв з Росії.