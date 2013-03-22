ЗМІ: Лідери країн зони євро готують екстрений саміт щодо Кіпру

Про це повідомило сьогодні ІТАР-ТАРС в Брюсселі інформоване європейське джерело.

"Ситуація дуже складна. Якщо стане ясно, що до понеділка Кіпр не зможе сформувати виразний і надійний антикризовий план, питання про подальші дії має вирішуватися не на рівні міністрів фінансів, а на рівні глав держав і урядів спільноти", - відзначило джерело.

Раніше голова Єврогрупи Йерун Дейсселблум визнав, що не виключає в цьому випадку банкрутства Кіпру.

Європейський Центробанк (ЄЦБ) висунув Кіпру ультиматум, що, якщо Нікосія до понеділка не завершить формування національного антикризового пакету об'ємом в 5,8 млрд євро, він припинить надавати країні ліквідність, що буде практично рівносильне банкрутству, за яким послідує автоматичне виключення Кіпру з зони євро.

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На вимогу "трійки" міжнародних кредиторів (Еврокомісії, Європейського Центробанку і Міжнародного валютного фонду (МВФ), національний пакет Кіпру не повинен містити позикові кошти, щоб не обтяжувати боргового тягаря країни.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина розцінила як неприйнятну пропозицію Кіпру використовувати в антикризових потребах кошти пенсійного та соціальних фондів. Берлін продовжує наполягати, що єдиним виходом для Кіпру він бачить "стрижку" банківських вкладів в понад 100 тис євро. За оцінками експертів, якщо Кіпр буде змушений повернутися до цього, то мова тепер вже піде про податок в 15-20 відсотків.

Якщо Кіпр встигне сформувати свій антикризовий пакет, він отримає доступ до міжнародної програми допомоги з боку МВФ і Європейського Центробанку, обсягом до 10 млрд євро.