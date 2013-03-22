Кіпр офіційно оголосив про провал переговорів у Москві
08:15, 22 березня 2013Суспільство
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Кіпр не отримав від Росії фінансової допомоги, на яку сподівався уряд країни.
Банківська система держави залишається під загрозою краху
Як повідомляє Bloomberg, про це заявив міністр фінансів республіки Міхаліс Сарріс. Тим не менш, за його словами, Росія все ще може переглянути своє рішення і виділити кредит або змінити умови колишнього кредиту, повідомляє Лента.ру.
Міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс проводив переговори про надання кредиту в Москві з 20 березня.
Нагадаємо, банківська система острівної держави залишається під загрозою краху після того, як парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про примусове списання частини вкладів у вигляді "податку", яке було умовою фінансової допомоги Євросоюзу.
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