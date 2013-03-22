Кіпр офіційно оголосив про провал переговорів у Москві

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив міністр фінансів республіки Міхаліс Сарріс. Тим не менш, за його словами, Росія все ще може переглянути своє рішення і виділити кредит або змінити умови колишнього кредиту, повідомляє Лента.ру.

Міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс проводив переговори про надання кредиту в Москві з 20 березня.

Нагадаємо, банківська система острівної держави залишається під загрозою краху після того, як парламент Кіпру у вівторок відхилив законопроект про примусове списання частини вкладів у вигляді "податку", яке було умовою фінансової допомоги Євросоюзу.