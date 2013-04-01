Грузинський патріарх виступив проти ратифікації хартії про мови нацменшин

Про це прес-секретар духовного лідера Грузії, диякон Мікаел Ботковелі заявив у Тбіліському міжнародному аеропорту до відбуття патріарха в Гельсінкі на курcи реабілітації.

«Останнім часом відновилося обговорення європейської хартії про регіональні мови і мови меншин, що, на нашу думку, є неприйнятним, оскільки це призведе до посилення сепаратистського руху і створить країні нові проблеми. До тих пір, поки у нас не вирішено питання вивчення державної мови, і територіальна цілісність Грузії не відновлена, ми вважаємо неприпустимим ратифікацію парламентом цієї хартії», - йдеться в заяві Патріархії, яку цитує Грузія-Онлайн.

На тему: У Грузії наростає напруженість навколо регіонального статусу для вірменської мови

Як відомо, народні збори Ахалкалакі прийняло рішення звернутися до парламенту Грузії із закликом ратифікувати Хартію регіональних мов, згідно з якою, вірменська мова повинна отримати статус регіональної в Самцхе-Джавахеті.