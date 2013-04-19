ООН називає ситуацію в Сирії «гуманітарною катастрофою»

Заступник генсека ООН із гуманітарних питань Валері Амос називає «гуманітарною катастрофою» ситуацію, яка скалалася в Сирії після дворічного громадянського конфлікту, - повідомляє Радіо Свобода.

За її даними, допомоги потребують 6,8 мільйона людей. Понад 4 мільйони сирійців стали біженцями у своїй власній країні, 1 мільйон 300 тисяч втекли до інших країн Близького Сходу і Північної Африки.

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У четвер Рада безпеки ООН затвердила заяву з вимогою покласти край насильству і закликала всі сторони конфлікту допомогти гуманітарним організаціям у роботі в Сирії.

Росія і Китай заблокували більш рішучі заходи міжнародної спільноти щодо сирійського конфлікту.