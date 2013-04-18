Асад: Захід поплатиться за підтримку Аль-Каїди в Сирії

Захід поплатиться за підтримку «Аль-Каїди» в Сирії, як уже поплатився за фінансування ісламістів в Афганістані, заявив президент Сирії Башар Асад, повідомляє Газета.ру з посиланням на «Бі-бі-сі».

«Сьогодні західні держави допомагають екстремістам в Сирії, Лівії та інших місцях, а потім настане черга платити в самому серці Європи і США», - сказав Асад в інтерв'ю державному телеканалу al-Ikhbariya з нагоди Дня незалежності Сирії.

Минулого тижня повстанське угрупування «Фронт аль-Нусра», яке діє в країні, офіційно присягнуло на вірність лідерові «Аль-Каїди» Айману аз-Завахірі.

За останніми даними ООН, з початку антиурядових виступів у березні 2011 року в Сирії загинуло більше 60 тисяч осіб.