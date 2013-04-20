Мешканці Бостона після упіймання терориста скандують "USA"

За закликом поліції той цілий день був удома і побачив кров на своєму моторному човні у дворі. Про це повідомили представники поліції під час прес-конференції незабаром після затримання підозрюваного. Прес-конференція транслюється у прямому ефірі телеканалу CNN.

Повідомляється також, що Царнаєв доставлений до лікарні. У нього серйозні вогнепальні поранення, він спливає кров'ю. Стан підозрюваного оцінюється як тяжкий.

Поліцейські повідомили, що Царнаєв був поранений ще напередодні, коли загинув його старший брат Тамерлан, але все ж відстрілювався з човна.

Після затримання терориста на вулиці Бостона і околиць вийшли сотні людей, в трансляції CNN чути, як натовп скандує «USA», передає Лента.ру.