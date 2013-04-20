Посольство Чехії в США просить не плутати чехів з чеченцями

Про це повідомляє РІА "Новости".

"У міру того, як з'являється все більше інформації з приводу походження передбачуваних зловмисників, я стурбований виявленням в соцмережах невдалого і невірного тлумачення щодо цього.

Чеська Республіка і Чечня абсолютно різні речі. Чеська Республіка - країна в Центральній Європі, Чечня - частина Російської Федерації ", - зазначив посол.

На тему: Бостонські терористи виявилися росіянами - агентство AP (фото)