Посольство Чехії в США просить не плутати чехів з чеченцями

16:35, 20 квітня 2013
Світ
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Посол Чехії в США виявив в соцмережах невдалі і невірні тлумачення.

Про це повідомляє РІА "Новости".

"У міру того, як з'являється все більше інформації з приводу походження передбачуваних зловмисників, я стурбований виявленням в соцмережах невдалого і невірного тлумачення щодо цього.

Чеська Республіка і Чечня абсолютно різні речі. Чеська Республіка - країна в Центральній Європі, Чечня - частина Російської Федерації ", - зазначив посол.

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