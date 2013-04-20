Посольство Чехії в США просить не плутати чехів з чеченцями
16:35, 20 квітня 2013Світ
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Посол Чехії в США виявив в соцмережах невдалі і невірні тлумачення.
Про це повідомляє РІА "Новости".
"У міру того, як з'являється все більше інформації з приводу походження передбачуваних зловмисників, я стурбований виявленням в соцмережах невдалого і невірного тлумачення щодо цього.
Чеська Республіка і Чечня абсолютно різні речі. Чеська Республіка - країна в Центральній Європі, Чечня - частина Російської Федерації ", - зазначив посол.
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