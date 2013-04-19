Бостонські терористи виявились росіянами - агентство AP (фото)

Згідно з цією інформацією, обидва терористи жили в США вже більше року. Анонімні джерела NBC News стверджують, що вони є братами, а в США приїхали з Чечні.

Один з них вже був убитий в перестрілці з поліцією. За даними CNN, в момент смерті на ньому був пояс терориста-смертника, повідомляє Лента.ру.

Другого, пошуки якого все ще тривають, за даними агентства звуть Джохар А. Царнаєв, йому 19 років. Тим часом телекомпанія CBS News повідомляє, що підозрювані можуть бути як росіянами, так і громадянами Туреччини, які постійно проживали в США. Поліція офіційних коментарів щодо цієї інформації поки не дає. У зв'язку з інтенсивними пошуками другого підозрюваного у ряді передмість Бостона фактично оголошено комендантську годину.

Жителям рекомендовано не виходити на вулиці, не відкривати двері незнайомцям, а також зберігати максимальну пильність. У всьому регіоні припинена робота шкіл і вузів, громадський транспорт також тимчасово не працює.