Президентом Італії вдруге став 87-річний Наполітано

Як передає РІА «Новости», на пост глави держави він був обраний сьогодні в шостому турі голосування на спільному засіданні Палати депутатів і Сенату національного парламенту за участю делегатів від усіх регіонів країни.

За кандидатуру чинного президента, перший семирічний мандат якого закінчується 15 травня, проголосувала переважна більшість з 1007 вибірників. Починаючи з четвертого туру, для перемоги кандидату достатньо було набрати просту більшість голосів, тобто 504 голоси. Офіційний результат буде оголошений пізніше.

Повторне обрання Д.Наполітано на вищий державний пост є безпрецедентним - ніколи раніше в історії республіки одна і та ж людина не ставала президентом Італії двічі. Таким чином, він став одинадцятим і дванадцятим президентом Італійської Республіки.