У Греції зіткнулися два торгові судна: 10 людей зникли безвісти

У Греції сьогодні зіткнулися два торгові судна, одне з них затонуло.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами представника місцевої берегової охорони, інцидент стався за 75 морських миль (139 км) від невеликого грецького острова Сапієнца. 10 членів екіпажу затонулого суховантажу вважаються зниклими без вісті.

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