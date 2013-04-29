У Греції зіткнулися два торгові судна: 10 людей зникли безвісти
11:01, 29 квітня 2013Світ
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У Греції сьогодні зіткнулися два торгові судна, одне з них затонуло.
У Греції сьогодні зіткнулися два торгові судна / Фото з сайту ura-inform.com
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами представника місцевої берегової охорони, інцидент стався за 75 морських миль (139 км) від невеликого грецького острова Сапієнца.
10 членів екіпажу затонулого суховантажу вважаються зниклими без вісті.
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