Бенедикт XVI повернувся у Ватикан

Почесний папа житиме в монастирі. Це чотириповерховий будинок, реконструкція якого тривала п’ять місяців. У ньому мешкатимуть також особистий секретар колишнього понтифікату і четверо осіб, які допомагатимуть у побуті.

Стосовно стану здоров’я Бенедикта XVI, то, як зауважив речник Ватикану Федеріко Ломбарді, «це літній чоловік, стомлений віком, але він не хворий і ще може прислужитися церкві», повідомляє Радіо Свобода.

Уперше в історії церкви два папи, колишній Бенедикт XVI і нинішній Франциск, житимуть на території Ватикану.

Бенедикт XVI склав обов’язки глави католицької церкви 28 лютого. Після зречення престолу Йозефу Ратцінгеру залишилося звання почесного папи і папське ім’я.

За останні шість століть він став першим Папою Римським, який зрікся святого престолу. Ратцінгер очолював католицьку церкву майже 8 років. Його понтифікат позначився гучними скандалами. Найбільшого резонансу набули скандали стосовно священиків-педофілів та справа «Ватилікс» про викрадення таємних документів Ватикану.