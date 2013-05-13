Казанського вченого-вбивцю, який написав кров'ю «Free Pussy Riot», вирішили лікувати

Про це повідомив журналістам у понеділок офіційний представник СК РФ Володимир Маркін, пише РІА Новости.

"Завершено розслідування кримінальної справи щодо Ігоря Данилевського. Справу направлено для вирішення питання про затвердження постанови про направлення до суду для застосування Данилевському примусового заходу медичного характеру", - сказав він.

Таким чином, слідство вирішило відправити кандидата наук Данилевського в психлікарню.

За даними слідства, 29 серпня 2012 року в квартирі одного з будинків Казані були знайдені тіла 76-річної пенсіонерки та її 38-річної дочки з ножовими пораненнями. На стіні квартири кров'ю були написані слова "Free Pussy Riot".

Незабаром слідство вирахувало ймовірного вбивцю - колишнього викладача одного з казанських вузів кандидата наук Ігоря Данилевського. В ході розслідування стало зрозуміло, що "Free Pussy Riot" він написав, щоб заплутати слідство. Зараз чоловік заарештований і, за даними СК, визнав провину. За статтею "вбивство двох і більше осіб" йому загрожує довічне ув'язнення, при цьому експертиза знайшла у нього тимчасовий психічний розлад.