У Москві на ”Марші незгодних” затримали Гарі Каспарова
15:14, 24 листопада 2007Світ
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Кілька людей побили палицями
У ході «Маршу незгодних» у Москві затримано лідера Об`єднаного громадянського фронту Гарі КАСПАРОВА. Як повідомляє «Газета.Ru», його і ще близько десяти осіб посадили в автобус і відвезли. У числі затриманих - лідер молодіжного «Яблука» Ілля ЯШИН, а також, імовірно, Марія ГАЙДАР.
У ході затримання людей з оточення Г.КАСПАРОВА побили палицями. Також у числі постраждалих - кореспондент «Ленти.Ru».
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