Уперше в історії вода в Дунаї піднялася вище 10 метрів

Згідно з останніми даними метеорологів, зараз рівень води в Дунаї становить 10,01 метра. Під час останнього сильної повені 16 серпня 2002 вода піднялася до рекордної тоді позначки в 9,92 метра.

Вода в Дунаї продовжує прибувати. На всій території столиці Словаччини діє надзвичайний стан.

Поліція закрила у Братиславі Старий міст, оскільки "недисципліновані громадяни, які спостерігають за повінню з мосту, можуть з необережності впасти в Дунай", сказала прес-секретар регіонального управління поліції Карина Поважанова. Через підвищення рівня води в Дунаї поліція також закриває вулиці, прилеглі до річки.

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Керівник кризового штабу Любомир Андраші повідомив, що вживаються додаткові заходи щодо захисту Старого міста. "Вирішено надбудувати захисні бар'єри. Прогноз на найближчі добу невтішний, пік води в Дунаї може бути на рівні 10,25 метра", - передає корреспндент РІА "Новости".